Нову українську ракету «Довгий Нептун» випробували в бою

Нова українська далекобійна ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді про ракетну програму України.
Ракета «Довгий Нептун» бʼє на тисячу кілометрів.
«Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради української безпеки», — написав Зеленський.
«Довгий Нептун» — це модифікація крилатої ракети Р-360 «Нептун», які раніше теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях.
Ракета Р-360 «Нептун» масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 кілометрів. Детальні характеристики нової далекобійної ракети поки що невідомі.
Про створення «Довгого Нептуна» ще у 2023 році казав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він повідомив, що триває робота над створенням нової модифікації ракети для комплексу «Нептун».
- У травні 2019 року «Нептун» пройшов вогневі випробування. У листопаді того ж року Україна провела випробувальні стрільби ракети «Нептун» з радіусом до 280 км. У квітні «Нептун» під час випробувань вразив усі цілі в акваторії Чорного моря. А льотні випробування ракети «Нептун» провели у квітні 2020 року.
- 13 квітня 2022 року українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» Чорноморського флоту РФ. Це саме той корабель, який «посилали» українські захисники острова Зміїний.