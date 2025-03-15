Нову українську ракету «Довгий Нептун» випробували в бою

Нова українська далекобійна ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді про ракетну програму України.

Ракета «Довгий Нептун» бʼє на тисячу кілометрів.

«Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради української безпеки», — написав Зеленський.

«Довгий Нептун» — це модифікація крилатої ракети Р-360 «Нептун», які раніше теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях.

Ракета Р-360 «Нептун» масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 кілометрів. Детальні характеристики нової далекобійної ракети поки що невідомі.

Про створення «Довгого Нептуна» ще у 2023 році казав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він повідомив, що триває робота над створенням нової модифікації ракети для комплексу «Нептун».