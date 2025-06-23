«Нафтогаз» виграв арбітраж проти Газпрому на $1,37 мільярда

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз».

Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у фейсбуку.

За його словами, з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay, припинивши оплати.

У вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж, який «Газпром» намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало.

«Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу. Це важлива перемога. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком», — зазначив він.