«Нафтогаз» розпочинає новий арбітраж проти «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду щодо дій російського «Газпрому». Місце проведення арбітражу — Цюрих (Швейцарія).

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» сплатити кошти за організацію транспортування природного газу територією України.

«Ми змусимо «Газпром» заплатити. «Нафтогаз» також оцінює можливість заявити додаткові вимоги. Ми використаємо наш досвід перемог над «Газпромом» в арбітражі», — заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.