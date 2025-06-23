Операція «Павутина». В СБУ розповіли нові подробиці

На підготовку спецоперації «Павутина» пішло понад півтора року. До неї почали готувались в листопаді 2023-го — коли росіяни вкотре масовано обстріляли Україну.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на зустрічі із журналістами.

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За словами Малюка, для атаки використовували унікальні дрони з кількома видами зв’язку. Бойова частина в корпусі цих дронів складається з двох частин по 800 грамів.

«В комплексі це 1,6 кг — спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі», — наголосив очільник СБУ.

Пріоритетною ціллю були баки літаків. Також били в бік літака, де розміщена ракета, вражали авіоніку — обладнання, якого немає в запасі у ворога.

За словами Малюка, навіть ті, хто виготовляв дрони і будиночки, а також ті, хто їх перевозив, не знали, що вони призначені для спецоперації «Павутина».

«Я зібрав найкращих операторів дронів Центру спецоперацій «Альфа». Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місцезнаходження будиночків, маршрут, як долетіти», — зазначив очільник спецслужби.

Важливим елементом спецоперації стало й виготовлення будиночків, під дахами яких були заховані дрони. Їх створювали так, аби вони могли працювати й взимку, зокрема в тих місцевостях, де температура може сягати до -50 °C. У них була система сонячних батарей — вони мали постійно підживлювати дрони.

«Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то виявилося, це — підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників», — каже Малюк.

Загалом для реалізації «Павутини» знадобився один рік, шість місяців і дев’ять днів.