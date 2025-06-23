У СБУ заявили, що викрили російських агентів, які готували повторний замах на журналіста Гордона

У Службі безпеки України повідомили, що їхня контррозвідка запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона і затримала чотири агентурно-бойові групи ФСБ Росії, а також їхнього координатора.

Про це пише пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, російська спецслужба пообіцяла $400 тисяч за замах на Гордона. Підготовку до злочину доручили законспірованому агенту у Києві — 36-річному громадянину РФ з Північного Кавказу, який переїхав в Україну до повномасштабної війни під виглядом політичного вигнанця з Росії. ФСБ сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук.

Після початку повномасштабного вторгнення куратор дав фігуранту завдання створити в Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу. Коли чоловік знайшов агентів, то за гроші ФСБ купив кілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.

Як зʼясувало розслідування, водії цих машин шпигували за Гордоном, щоб дізнатися, як він проводить день, де буває, чи має охорону. За планом ФСБ, після нападу на Гордона кілер мав швидко втекти, викинути зброю і «зникнути». Для цього координатор шукав мотоцикл, на якому виконавець міг би втекти.

Контррозвідка СБУ затримала координатора і всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

Під час розслідування також виявили, що ця фігуранти отримували додаткові завдання — коригувати вогонь ворога й готувати напади на іноземців, які воюють за Україну. Серед них був і громадянин Росії, який зараз служить у РДК на боці України.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт). Фігуранти під вартою. Їм загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.