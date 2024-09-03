На журналіста Дмитра Гордона готували замах — СБУ викрила агентурну мережу РФ

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу Федеральної служби безпеки РФ, яку координував екснардеп від забороненої Партії регіонів. Агенти готувалися, зокрема, до замовного вбивства українського журналіста Дмитра Гордона.

Про це пише пресслужба СБУ.

Агентурна група складалася з чотирьох людей. Вона займалася розвідувальною та диверсійною роботою в Україні. У кожного була роль: куратор, виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

За даними СБУ, агенти планували зірвати логістику Сил оборони України — підірвати шляхи «Укрзалізниці». Також вони збирали дані про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу, щоб потім їх ліквідувати. ФСБ Росії готувала вбивство, серед інших, Дмитра Гордона.

Усі четверо зараз під вартою. Їм повідомили про підозри залежно від вчинених злочинів: ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія), ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває.