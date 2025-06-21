Адміністрація Трампа майже повністю ліквідувала «Голос Америки»

Білий дім звільнив 639 співробітників «Голосу Америки» та її материнської організації під час останнього раунду масштабних скорочень. Розмір міжнародної служби мовлення зменшився в кілька разів.

Про це пише The Guardian.

Лише 250 співробітників залишилися в усій материнській групі — Агентстві США з питань глобальних медіа (USAGM). Єдиним, хто пережив скорочення, є Офіс кубинського мовлення, який мовить на Кубу з Флориди. Усіх 33 співробітників там залишили.

«Протягом десятиліть американські платники податків були змушені фінансувати агентство, яке потерпало від дисфункцій, упередженості та марнотратства. Цьому зараз кінець», — сказала старша радниця Трампа в USAGM Карі Лейк 20 червня в оголошенні про звільнення.

Звільнення відбулися лише через кілька днів після того, як «Голос Америки» відкликав з адміністративної відпустки журналістів, які розмовляють фарсі. Це зробили для висвітлення бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

USAGM запропонувала пакети допомоги при добровільному звільненні через так звану програму Fork in the Road, забезпечуючи повну заробітну плату до вересня плюс пільги. Майже 163 співробітники погодилися на це, щоб не зіткнутися з примусовим звільненням. Федеральні суди дозволили адміністрації продовжити звільнення, поки тривають судові позови.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа. Тоді ж Білий дім опублікував заяву, назвавши це видання «пропагандистським», «лівим» і охрестивши його «Голосом радикальної Америки».

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал.

Після цього співробітники «Голосу Америки» подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа. Вони заявили, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує права на свободу слова і журналістську роботу, які гарантує американська Конституція.

У квітні суд у США зобовʼязав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки», однак в апеляції це рішення скасували.