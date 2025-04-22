Суд у США зобовʼязав Адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Федеральний суд у США визнав, що спроби адміністрації Дональда Трампа ліквідувати «Голос Америки» і дочірні служби новин були, ймовірно, незаконними. Суддя заборонив їх закривати і зобов’язав продовжити фінансування.

Вирок суду передає низка медіа, зокрема Reuters, The Hill.

Рішення виніс окружний суддя Ройс Ламберт. Він постановив, що Агентство з глобальних медіа (USAGM), яке курує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та інші, повинно відновити роботу редакцій, повернути працівників із відпусток і не скорочувати штат поки тривають судові процеси.

Суддя Ройс Ламберт, зазначив, що адміністрація Трампа діяла поспіхом і без жодного чіткого плану, коли намагалася закрити USAGM. Вона не врахувала ані законодавчих, ані конституційних функцій агентства, як цього вимагає президентський указ, і проігнорувала наслідки для працівників, журналістів та аудиторії в усьому світі.

У рішенні суддя назвав дії адміністрації Трампа «свавільними» і такими, що не враховують важливість цих медіа як незалежних джерел новин.



Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал.