Суд США скасував рішення, яке зобовʼязало Трампа відновити роботу «Голосу Америки»

Федеральний апеляційний суд заблокував рішення, яке зобовʼязує адміністрацію президента США Дональда Трампа повернути до роботи понад 1 тисячу співробітників «Голосу Америки».

Про це йдеться в судовому рішенні.

Окружний суддя США Ройс Ламберт 22 квітня заборонив закривати «Голос Америки» і дочірні служби новин. Він постановив, що Агентство з глобальних медіа (USAGM), яке курує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та інші, повинно відновити роботу редакцій, повернути працівників із відпусток і не скорочувати штат поки тривають судові процеси.

Натомість апеляційний суд з рахунком 2 проти 1 припустив, що Ламберт не мав юрисдикції наказувати працівникам повернутися до роботи та вимагати відновлення $15 мільйонів грантів для Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.

Перед цим Агентство США з питань глобальних медіа відправило у відпустку понад 1 тисячі співробітників і повідомило 600 підрядників про їхнє звільнення. За розпорядженням Трампа, «Голос Америки» вперше за 80 років припинила новинне мовлення.

Апеляційний суд зазначив, що уряд не оскаржив частину рішення судді Ламберта, яка зобов’язує його відновити обсяг мовлення «Голос Америки», передбачений законом.

Суддя Окружного апеляційного суду США Корнелія Піллард не погодилася з рішенням і заявила, що воно «практично гарантує, що ці медіамережі перестануть існувати в будь-якій значущій формі до того моменту, як справа буде остаточно вирішена».

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.