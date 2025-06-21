Трампа висунули на Нобелівську премію миру 2026 року. Це зробив Пакистан

Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за його «рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі».

Про це повідомила пресслужба пакистанського уряду.

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Там написали, що Трамп «продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість» у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло «ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей».

«Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу», — йдеться в дописі.

Після цього Трамп опублікував пост, у якому написав, що не отримає Нобелівську премію миру за «припинення війни між Індією та Пакистаном, між Сербією і Косовим, за підтримку миру між Єгиптом та Ефіопією, за виконання Авраамських угод на Близькому Сході» чи за його дії стосовно «Росії/України та Ізраїлю/Ірану», однак для нього «це все важливо».