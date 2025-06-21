Трампа висунули на Нобелівську премію миру 2026 року. Це зробив Пакистан

Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за його «рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі».
Про це повідомила пресслужба пакистанського уряду.
Там написали, що Трамп «продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість» у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло «ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей».
«Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу», — йдеться в дописі.
Після цього Трамп опублікував пост, у якому написав, що не отримає Нобелівську премію миру за «припинення війни між Індією та Пакистаном, між Сербією і Косовим, за підтримку миру між Єгиптом та Ефіопією, за виконання Авраамських угод на Близькому Сході» чи за його дії стосовно «Росії/України та Ізраїлю/Ірану», однак для нього «це все важливо».
Конфлікт Індії та Пакистану
22 квітня 2025 року поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.
Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.
У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» й атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази та сховища ракет.
Зрештою 10 травня країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на морі. Згодом Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню. В Ісламабаді заявляють про «історичну перемогу» та впевненість, що всі спірні питання, зокрема щодо Кашміру і розподілу води, вирішаться.