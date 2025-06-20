Fox News: США не виключають застосування ядерної зброї для атаки по Ірану

США не виключають застосування тактичної ядерної зброї для атаки по ядерному обʼєкту в Ірані.

Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Генріх.

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Газета The Guardian 19 червня написала, що Трамп не наважується завдати удару по Ірану, бо сумнівається в ефективності протибункерних бомб GBU-57.

Зокрема, посадовцям Міноборони, які отримали відповідний брифінг, повідомили, що використання звичайних бомб — навіть у складі ширшої ударної операції з кількома GBU-57 — не забезпечить достатньої глибини проникнення під землю, лише призведе до часткового обвалення тунелів і їх засипе уламками.

Також їм повідомили, що для повного знищення Фордо, глибина якого, за оцінками ізраїльської розвідки, сягає понад 90 метрів, США довелося б спершу «розмʼякшити» ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну бомбу з бомбардувальника B-2.

Такі оцінки зробило Агентство зі зменшення загрози в оборонній сфері — підрозділ Міноборони США, який тестував GBU-57 і проводив аналіз ефективності американського озброєння проти ряду підземних обʼєктів.

Притому президент США начебто не розглядає варіант застосування ядерної зброї, і такого варіанту йому не пропонували ні міністр оборони Піт Гегсет, ні голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Однак Генріх повідомила, що її джерела в Білому домі не підтвердили інформації The Guardian. Зокрема, її співрозмовник заперечив, що будь-які варіанти (включаючи тактичну ядерну зброю) прибрали зі столу переговорів.