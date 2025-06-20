Fox News: США не виключають застосування ядерної зброї для атаки по Ірану

США не виключають застосування тактичної ядерної зброї для атаки по ядерному обʼєкту в Ірані.
Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Генріх.
Газета The Guardian 19 червня написала, що Трамп не наважується завдати удару по Ірану, бо сумнівається в ефективності протибункерних бомб GBU-57.
Зокрема, посадовцям Міноборони, які отримали відповідний брифінг, повідомили, що використання звичайних бомб — навіть у складі ширшої ударної операції з кількома GBU-57 — не забезпечить достатньої глибини проникнення під землю, лише призведе до часткового обвалення тунелів і їх засипе уламками.
Також їм повідомили, що для повного знищення Фордо, глибина якого, за оцінками ізраїльської розвідки, сягає понад 90 метрів, США довелося б спершу «розмʼякшити» ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну бомбу з бомбардувальника B-2.
Такі оцінки зробило Агентство зі зменшення загрози в оборонній сфері — підрозділ Міноборони США, який тестував GBU-57 і проводив аналіз ефективності американського озброєння проти ряду підземних обʼєктів.
Притому президент США начебто не розглядає варіант застосування ядерної зброї, і такого варіанту йому не пропонували ні міністр оборони Піт Гегсет, ні голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.
Однак Генріх повідомила, що її джерела в Білому домі не підтвердили інформації The Guardian. Зокрема, її співрозмовник заперечив, що будь-які варіанти (включаючи тактичну ядерну зброю) прибрали зі столу переговорів.
- Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Утім, американські посадовці чекають на атаку найближчими днями. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.