У США призупинили розгляд нових санкції проти Росії через ситуацію між Ізраїлем та Іраном

Сенат США щонайменше до липня відкладає розгляд нових санкцій проти Росії та її торговельних партнерів — у пріоритеті інші питання, зокрема ситуація між Іраном та Ізраїлем та «великий прекрасний» законопроєкт про податки.

Про це пише американське медіа Semafor.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ) зараз працюють над оновленою версією свого законопроєкту про санкції проти РФ. Нова версія передбачає, зокрема, захист союзників України від частини санкцій за співпрацю з Росією, а також технічні корективи. Однак надії на те, що законопроєкт ухвалять у червні, зникли, бо інші питання витіснили ініціативу з порядку денного.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун, зазначив, що, найімовірніше, розгляд санкцій відкладуть до липня, додавши, що тривають консультації з Адміністрацією президента про терміни.

Лідери Республіканської партії хочуть наступного тижня розглянути «великий прекрасний» законопроєкт президента США Дональда Трампа, який стосується податків і державних витрат.

Тим часом конфлікт із Іраном набирає обертів, підштовхуючи США до потенційного збройного зіткнення. Як писали Bloomberg і The Wall Street Journal, Трамп уже схвалив план можливої атаки на Іран.

До того ж Білий дім поки не надав чіткого дозволу на просування санкційного законопроєкту в Сенаті. У коментарі Semafor Ліндсі Грем зазначив, що хоча схвалення санкцій доведеться відкласти, нинішній фокус на ситуації з Іраном не означає, що Росія чи Україна залишились поза увагою.

Республіканці вже кілька тижнів кажуть, що планують продовжити розгляд законопроєкту про санкції, однак багато хто з них не бажає діяти без схвалення Трампа. Такого «зеленого світла» від президента ще не було.

Прихильники санкцій вважають, що законопроєкт дасть Дональду Трампу додаткові важелі для тиску на Путіна, аби змусити його розпочати мирні переговори. Двопартійний законопроєкт передбачає повноваження для Адміністрації президента, щоб вводити вторинні санкції проти країн, які торгують із Росією, зокрема купують її енергоресурси.

Щоб зменшити занепокоєння в Європі, сенатор Ліндсі Грем запропонував виключати з санкцій держави, які підтримують Україну.

«Немає жодних доказів того, що Путін збирається зупинятися. Нам потрібно змінити підхід. Я думаю, що санкції дадуть президенту важелі впливу», — наголосив Грем.