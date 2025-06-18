Генсек НАТО: Цього року витрати на оборону всіх країн Альянсу досягнуть 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті лідерів G7 у Канаді заявив, що у 2025 році витрати на оборону всіх членів Альянсу досягнуть рівня 2% ВВП на оборону.

За його словами, це стало можливим після того, як на початку червня премʼєр Португалії Луїш Монтенегру оголосив, що країна досягне 2% вже цього року. Рютте також привітав рішення Канади зробити те саме.

«Той факт, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, справді фантастичний», — сказав він.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все, що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

Рютте впевнений, що країни зможуть досягти витрат на оборону на рівні 5% ВВП. Але на пресконференції на початку червня заявив журналістам, що терміни «залишаються предметом консультацій».

Bloomberg писав, що офіс генерального секретаря Рютте поширив пропозицію, де йшлося про 2032 рік як крайній термін. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 12 червня заявив, що десять років — розумний термін для досягнення цієї мети. Інші члени Альянсу закликали пришвидшити дії.

У травні Financial Times писала, що Іспанія залишилася останнім великим учасником НАТО, який досі не погодився на план президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2032 року.