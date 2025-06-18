Ексголові Тернопільської облради Головку оголосили вирок у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку за те, що він вимагав і отримав хабар у понад 600 тисяч гривень від бізнесмена-волонтера.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи імені фігуранта. Воно випливає з деталей справи.

Експосадовцю присудили девʼять років позбавлення волі, на три роки позбавили його права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, а також конфіскували майно.

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Як запобіжний захід суд застосував заставу у 15 мільйонів гривень. Гроші обвинувачений має внести протягом пʼяти днів з дня, коли оголосили вирок. Вирок набуде чинності через 30 днів, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

У червні 2023 року тоді ще голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка викрили на тому, що він отримав 600 тисяч гривень хабаря. Посадовець вимагав гроші за те, щоб погодити та внести до списку об’єктів, які мають отримати бюджетне фінансування, дорогу після капремонту. Також він обіцяв підписати документи про виконані роботи для комунального підприємства Тернопільської облради.