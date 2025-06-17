Масштабний блекаут в Іспанії у квітні. Уряд країни назвав причину та винних — це не кібератака

Іспанський уряд вважає, що масштабний блекаут 28 квітня — коли без світла залишився весь Піренейський півострів — стався через помилки оператора мережі Red Eléctrica і енергокомпаній. Віцепрем’єрка Сара Аагесен, яка представила звіт про причини, пояснює: аварія сталася через перенапругу, яку просто не змогли вчасно врегулювати. Це й призвело до повного відключення системи.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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Віцепрезидентка та міністерка з питань екологічного переходу Сара Аагесен на пресконференції після засідання Ради міністрів назвала дві основні причини: ймовірна помилка в плануванні з боку оператора мережі Red Eléctrica та неправильна робота електростанцій, які мали стабілізувати ситуацію. За її словами, могли накластися обидва чинники — і збій у плануванні, і технічні проблеми.

Red Eléctrica заздалегідь розрахувала, скільки електроенергії потрібно буде 28 квітня, і вирішила, що на випадок перенапруги мають бути готові до роботи десять звичайних електростанцій — газових, вугільних, атомних тощо. Вони мали стабілізувати систему у разі надлишку енергії.

Але ввечері 27 квітня одна з компаній повідомила, що її станція наступного дня не працюватиме. Попри це, Red Eléctrica не замінила її жодною іншою — вважала, що дев’яти інших станцій буде достатньо.

Решта дев’ять станцій теж не спрацювали як слід. Аагесен заявила, що кожна з них у чомусь не виконала свою частину роботи й не змогла поглинути надлишкову електроенергію. Саме це й призвело до аварії.

Назви станцій, які не впоралися зі своїми обов’язками, і компаній, яким вони належать, не оприлюднюють. Проте факт того, що деякі станції не поглинули реактивну потужність, як належить, свідчить про відповідальність великих енергетичних компаній: Iberdrola, Endesa, Naturgy і EDP, які володіють майже всіма традиційними електростанціями, пише El Pais.

Кібератаку як причину аварії остаточно виключили. Але у звіті знайшли кілька слабких місць в електросистемі Іспанії, які можуть створити проблеми, якщо колись справді станеться кібератака.

Що сталося в день блекауту

Міністерка підкреслила, що причиною не була нестача електроенергії — її якраз було достатньо. Проблема полягала у нестабільності мережі, яку спричинила перенапруга.

Вранці 28 квітня в системі почалися коливання напруги. Щоб стабілізувати ситуацію, Red Eléctrica наказала увімкнути газову станцію з комбінованим циклом, яка здатна швидко реагувати в екстрених умовах. Але вона почала працювати лише після 14:00 — коли блекаут уже стався.

Однією з головних технічних проблем стала нестача так званої синхронної генерації — це тип виробництва, який підтримує стабільну частоту та напругу в мережі. Через її брак ще зранку напруга почала неконтрольовано зростати.

Red Eléctrica намагалася врегулювати ситуацію: зокрема, тимчасово закрила експорт електроенергії до Франції та перепланувала структуру мережі. Але ці дії тільки погіршили ситуацію й ще більше підвищили напругу.

Перед самим блекаутом напруга в системі залишалася надто високою протягом тривалого часу. Це спричинило масові автоматичні відключення електростанцій. Частина з них сталася через технічні несправності, інші — без достатніх на те причин. Аагесен наголосила, що ці необґрунтовані відключення лише посилили проблему, тож відповідальність несуть і компанії, що керують електростанціями.

Зрештою відключення пішли за ланцюговою реакцією, і зупинити цей процес вже було неможливо. Red Eléctrica намагалася обмежити відключення світла в кількох регіонах, зробивши шість спроб знизити навантаження, але це не допомогло — вся система повністю знеструмилася.

Уряд Іспанії не вважає звіт про причини аварії «судовим вироком», тому зараз не йдеться про відставки, наприклад, президентки Red Eléctrica Беатріс Корредор. Також не оприлюднюються назви станцій, які не впоралися зі своїми обов’язками, і компаній, яким вони належать.

Тепер уряд країни передає справу на розгляд судовим органам або Комісії з ринку та конкуренції (CNMC), яка визначить, хто конкретно винен, і чи будуть відшкодування за блекаут на всій території Іспанії.

Що передувало

Масове відключення електроенергії в Іспанії та Португалії сталося вдень 28 квітня. У роботі залізничного транспорту стався збій, сотні авіарейсів скасували, магазини й лікарні призупинили свою роботу. В обох країнах суттєво впав інтернет-трафік — на 90% у Португалії та на 80% в Іспанії.

На кілька годин життя призупинилося: готівка замінила карткові розрахунки, поліція регулювала рух жестами, а магазини, супермаркети й ресторани зачинялися. Пожежники Мадриду в понеділок 174 рази рятували людей з ліфтів, а деякі покупці запасалися товарами тривалого зберігання.

При цьому найгірших сценаріїв вдалося уникнути: ядерні обʼєкти Іспанії працювали безпечно, а лікарні перейшли на резервні генератори.

Уже на ранок 29 квітня в Іспанії та Португалії майже повністю відновили постачання електроенергії.



Reuters 2 травня писало, що в Іспанії сталось кілька збоїв в електропостачанні напередодні масового блекауту 28 квітня, а представники галузі неодноразово попереджали про нестабільність енергомережі. Проблеми фіксували ще 22 квітня.