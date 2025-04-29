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Блекаут в Іспанії та Португалії: електропостачання майже відновили

Автор:
Олександра Опанасенко
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В Іспанії та Португалії майже повністю відновили постачання електроенергії після того, як в енергосистемі стався масштабний збій.

Про це пише CNN.

Обидві країни залишаються у стані надзвичайної ситуації — напередодні світло зникло на всьому Піренейському півострові та частині Франції. Відключення паралізувало бізнес, зупинило ліфти, вимкнуло світлофори та спричинило хаос на дорогах і в аеропортах.

Місцевий ринок у Віго, північний захід Іспанії — без світла.

Місцевий ринок у Віго, північний захід Іспанії — без світла.

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Зранку 29 квітня оператор іспанських енергомереж Red Electrica заявив, що вдалося відновити 99,95% попиту. Однак міністр транспорту попередив, що деякі потяги не працюватимуть або курсуватимуть зі зниженим навантаженням — зокрема на швидкісній залізниці.

Увечері 28 квітня, у день блекауту, вдалося відновити світло для більшої частини Португалії. Премʼєр Португалії Луїш Монтенегру каже, що хоча причину відключення ще не встановили, але все вказує на те, що проблема виникла в Іспанії. В Іспанії тим часом іще встановлюють, що саме спричинило аварію.

Пасажири стоять поруч із зупиненим поїздом поблизу Кордови, Іспанія.

Пасажири стоять поруч із зупиненим поїздом поблизу Кордови, Іспанія.

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Президент Європейської ради та колишній премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта зазначив, що хоча причину відключення поки не встановили, «немає ознак» кібератаки.

Що трапилося

Відключення електроенергії в Іспанії та Португалії сталося вдень 28 квітня. У роботі залізничного транспорту стався збій, сотні авіарейсів скасували, магазини і лікарні призупинили свою роботу. В обох країнах суттєво впав інтернет-трафік — на 90% у Португалії та на 80% в Іспанії.

На кілька годин життя призупинилося: готівка замінила карткові розрахунки, поліція регулювала рух жестами, а магазини, супермаркети й ресторани зачинялися. Пожежники Мадриду в понеділок 174 рази рятували людей з ліфтів, а деякі покупці запасалися товарами тривалого зберігання.

При цьому найгірших сценаріїв вдалося уникнути: ядерні обʼєкти Іспанії працювали безпечно, а лікарні перейшли на резервні генератори.