Іспанський суд розслідує, чи пов’язаний блекаут у країні з кібератакою

Національна аудієнція Іспанії розслідує, чи повʼязані масові відключення електроенергії у країні з хакерською атакою.

Про це повідомляє іспанська газета El País.

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама дав хід справі, щоби з’ясувати, чи зумовлений блекаут «інформаційним саботажем» критичної інфраструктури Іспанії. Калама допускає версію «кібертеракту», тому вважає необхідним встановити причину збою в системі.

Напередодні оператор іспанських енергомереж Red Eléctrica виключив, що причиною інциденту стала кібератака, людський фактор або метеорологічне чи атмосферне явище. Прем’єр-міністр Педро Санчес додав, що уряд не має «остаточної інформації, яка б підтверджувала кібертеракт». Утім, він не відкинув жодної гіпотези про причину збою.

«Потрібен час для точного аналізу й уникнення в майбутньому подібних вразливостей. Будуть проведені реформи, аби подібне більше не повторилося. Ми будемо вимагати відповідальності від приватних операторів», — каже посадовець.

Хосе Луїс Калама розповів, що близько 12:30 понеділка, 28 квітня, світло вимкнулося по всій території Піренейського півострова. Це порушило роботу галузей охорони здоров’я, енергетики, промисловості й транспорту.

«За даними уряду, протягом п’яти секунд було раптово втрачено 15 гігаватів енергії, яка на той момент вироблялася, що становить 60% від усього споживання. Такого ніколи раніше не траплялося», — зазначив суддя.

Він зобов’язав Red Eléctrica і Національний криптологічний центр відзвітувати про причини відключення впродовж десяти днів. Також суддя запитав окремий аналіз в Інформаційного управління Національної поліції.

Що сталося

Масове відключення електроенергії в Іспанії та Португалії сталося вдень 28 квітня. У роботі залізничного транспорту стався збій, сотні авіарейсів скасували, магазини й лікарні призупинили свою роботу. В обох країнах суттєво впав інтернет-трафік — на 90% у Португалії та на 80% в Іспанії.

На кілька годин життя призупинилося: готівка замінила карткові розрахунки, поліція регулювала рух жестами, а магазини, супермаркети й ресторани зачинялися. Пожежники Мадриду в понеділок 174 рази рятували людей з ліфтів, а деякі покупці запасалися товарами тривалого зберігання.

При цьому найгірших сценаріїв вдалося уникнути: ядерні обʼєкти Іспанії працювали безпечно, а лікарні перейшли на резервні генератори.

Станом на ранок 29 квітня в Іспанії та Португалії майже повністю відновили постачання електроенергії.