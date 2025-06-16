NYT: Україна зробила перший крок для реалізації угоди зі США про надра — йдеться про родовище літію

Україна схвалила перші кроки щодо дозволу приватним інвесторам розробляти велике державне родовище літію. Це може стати першим проєктом, який отримає «зелене світло» в рамках нової угоди.

Про це виданню The New York Times повідомили джерела.

За словами джерел, український уряд погодився почати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку родовища літію на ділянці «Добра» в Кіровоградській області.

Серед потенційних учасників тендеру — консорціум інвесторів, до якого входять інвестиційна енергетична компанія TechMet (частково належить уряду США) та мільярдер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа. Ця група ще в кінці 2023 року закликала президента Володимира Зеленського дозволити участь у тендері на це родовище.

Підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і уряд ще може відмовитися від проведення тендеру. Офіційно український уряд не коментував це рішення.

Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що зрештою вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.

13 травня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 13256, який передбачає зміни в Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.

Увечері того ж дня стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду, а 23 травня Україна та США офіційно запустили фонд.