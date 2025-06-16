Іран готується вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Іранські парламентарі готують законопроєкт, який може підштовхнути Тегеран до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Про це пише Reuters з посиланням на іранське Міністерство закордонних справ.
«У світлі останніх подій ми ухвалимо відповідне рішення. Уряд зобов’язаний виконувати закони, ухвалені парламентом, але наразі це лише пропозиція, яка перебуває в процесі підготовки. На наступних етапах ми будемо координувати дії з парламентом», — сказав речник міністерства Есмаїл Багаї на пресконференції.
Багаї також заявив, що такі події, як напад Ізраїлю, «природно впливають на стратегічні рішення держави», зазначивши, що атака Ізраїлю відбулася після резолюції МАГАТЕ, в якій Іран звинуватили у порушенні ядерних зобовʼязань.
- ДНЯЗ, який Іран ратифікував у 1970 році, гарантує країнам право на мирне використання ядерної енергії в обмін на відмову від ядерної зброї та співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Ізраїль минулого тижня розпочав бомбардування Ірану, заявивши, що Тегеран перебуває на межі створення ядерної бомби. Іран завжди стверджував, що його ядерна програма є мирною.