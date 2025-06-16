У Латвії затримали депутата Рослікова, який сварився в Сеймі російською мовою

У Латвії правоохоронці затримали депутата Олексія Рослікова, який кричав російською на засіданні парламенту і показав непристойний жест.

Про це повідомляють латвійські медіа LSM та Apollo.

Затримання здійснила Служба державної безпеки (VDD) країни в понеділок, 16 червня. Це підтвердила Латвійському телебаченню Світлана Чулкова, голова парламентської фракції політсили «За стабільність», до якої належить сам Росліков.

Зараз він уже не є депутатом латвійського парламенту — його повноваження завершилися 10 червня. Як повідомляє мовник LSM.lv, у суботу, 14 червня Олексія Рослікова обрали до Ризької думи.

Через дії політика Центр державної мови розпочне адміністративне провадження. Також поліція розгляне звернення кількох депутатів Сейму щодо поведінки Рослікова, пише Apollo.