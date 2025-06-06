Кандидат у мери Риги кричав російською і показав непристойний жест у Сеймі. Ось що йому тепер загрожує

Латвійський політик Олексій Росліков кричав у парламенті російською мовою та показував непристойний жест. Йому загрожує адміністративне покарання та відсторонення від засідань.

Про це пише латвійська редакція медіа Delfi.

Латвійський Центр державної мови порушить провадження про адміністративне правопорушення через слова депутата Сейму Олексія Рослікова від проросійської партії «За стабільність». Учора, 5 червня, депутати проголосували за те, щоб відсторонити його від засідання парламенту за порушення регламенту та неповагу до Сейму.

Росліков виступав під час слухань стосовно декларації «Про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом та запобігання її мовним наслідкам». Він заявляв, що «росіяни стояли на барикадах разом з латишами», а потім держава нібито «бомбардувала» російськомовні сімʼї різними законами та рішеннями.

Під кінець промови він підвищив тон, прокричав російскою: «Нас больше и русский язык — наш язык», — і зробив непристойний жест у бік депутатів.

Завтра, 7 червня, у Латвії відбудуться муніципальні вибори, на яких Росліков балотується на посаду мера Риги. Тож цей крок може бути спробою підвищити свої рейтинги серед російськомовного населення країни.

Після втручання Центру держмови дії депутата розглядатиме Верховний суд. Також депутати від найбільшої парламентської партії «Нова єдність» звернулися до Комісії Сейму з етики, мандатів і поведінки з вимогою перевірити дії депутата. З боку Комісії йому загрожує максимальне покарання у вигляді відсторонення на шість засідань.

Це не перший випадок, коли латвійські органи перевіряють заяви Рослікова та його однопартійців. У грудні 2022 року Служба державної безпеки винесла йому попередження після інтерв’ю російському підсанкційному медіа «Известия».

У щорічному звіті за 2024 рік Служба державної безпеки Латвії зазначила, що партія «За стабільність» веде інформаційну політику, подібну до російських пропагандистських ресурсів.

Автор: Олександр Булін