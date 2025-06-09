Служба державної безпеки Латвії порушила справу проти депутата, який сварився у Сеймі російською мовою

Служба державної безпеки Латвії (VDD) у понеділок, 9 червня порушила кримінальне провадження проти депутата Сейму Олексія Рослікова.
Про це повідомляє Delfi, посилаючись на VDD.
Політика підозрюють у сприянні державі-агресору Росії у діях, спрямованих проти Латвії, а також у розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.
Провадження розпочали, проаналізувавши висловлювання Рослікова під час засідання Сейму на початку червня, а також інші його дії останнім часом. Служба держбезпеки вбачає у поведінці депутата ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 81.1 і 78 латвійського Кримінального кодексу.
Зокрема, частина 1 статті 81 передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років, короткострокове ув’язнення або нагляд пробаційної служби.
Правоохоронці зазначили, що вже неодноразово проводили профілактичні бесіди з лідером проросійської політичної партії «За стабільність!» Росліковим. Його уже попереджали про можливу кримінальну відповідальність у разі скоєння правопорушень, кажуть у VDD.
- У четвер, 5 червня Олексій Росліков виступав під час слухань стосовно декларації «Про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом та запобігання її мовним наслідкам». Він заявляв, що «росіяни стояли на барикадах разом з латишами», а потім держава нібито «бомбардувала» російськомовні сімʼї різними законами та рішеннями. Згодом він прокричав російською: «Нас більше, і російська мова — це наша мова!», — і зробив непристойний жест у бік депутатів.
- Це не перший випадок, коли латвійські органи перевіряють заяви Рослікова та його однопартійців. У грудні 2022 року Служба державної безпеки винесла йому попередження після інтерв’ю російському підсанкційному медіа «Известия».
- У щорічному звіті за 2024 рік Служба державної безпеки Латвії зазначила, що партія «За стабільність» веде інформаційну політику, подібну до пропагандистських ресурсів Кремля.