Повернення гурту BTS може вплинути на глобальну економіку і ВВП Південної Кореї. Ось як

Корейська туристична організація неодноразово вказувала роль BTS у зростанні вʼїзного туризму. До пандемії COVID-19 майже 8% туристів зазначали BTS як одну з причин для відвідування країни. На початку червня акції компанії HYBE — агентства BTS — зросли на 7% лише за один день і досягнули 38-місячного максимуму, коли зі служби повернулися Техьон, Намджун, Чимін і Чонгук.

Аналітики розглядають повернення гурту як позитивний сигнал не лише для HYBE, але й для всього розважального сектора Південної Кореї. Зокрема, це може ще більше поширити культуру K-pop.

Поки що плани BTS тримають у таємниці, однак найімовірніше, що до кінця 2025 року вийде новий музичний альбом. А вже потім буде світовий концертний тур — один з потенційно найкасовіших в історії.

Попередній тур BTS, що називався Love Yourself: Speak Yourself, зібрав понад $200 мільйонів — навіть без глобального охоплення. А серія з чотирьох концертів Permission to Dance on Stage в Лос-Анджелесі у 2021 році принесла місту понад $100 мільйонів. Чотири шоу в Лас-Вегасі — понад $160 мільйонів завдяки туризму та суміжним витратам.