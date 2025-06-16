Повернення гурту BTS може вплинути на глобальну економіку і ВВП Південної Кореї. Ось як

Після майже трирічної перерви відомий південнокорейський гурт BTS повертається — і не лише в музичні чарти, але й у глобальні економічні процеси. Очікують, що це призведе до економічного зростання у країні.
Про це пише Quartz.
Шестеро учасників гурту — Джин, Хосок, Намджун, Техьон, Чімін і Чонгук — уже завершили обовʼязкову військову службу. А сьомий учасник Юнгі повернеться до цивільного життя найближчими днями. Цьому радіють не тільки фанати гурту, але й інвестори, економісти та південнокорейські високопосадовці.
У 2019 році звіт Hyundai Research Institute оцінив внесок BTS в економіку Південної Кореї у понад $4,65 мільярда щорічно. Це еквівалентно внеску майже пів мільйона середньостатистичних корейських працівників. Дослідники врахували не лише продажі музичних альбомів і квитків на концерти, але й популяризацію туризму, корейських товарів і вивчення мови.
Коли BTS дали безкоштовний концерт у Пусані у 2022 році на підтримку заявки міста на Всесвітню виставку, подія зібрала понад 50 000 відвідувачів. За різними оцінками, це принесло місту понад $500 мільйонів прибутку. А світове турне після перерви може примножити ці цифри в кілька разів, зазначає Quartz.
Корейська туристична організація неодноразово вказувала роль BTS у зростанні вʼїзного туризму. До пандемії COVID-19 майже 8% туристів зазначали BTS як одну з причин для відвідування країни. На початку червня акції компанії HYBE — агентства BTS — зросли на 7% лише за один день і досягнули 38-місячного максимуму, коли зі служби повернулися Техьон, Намджун, Чимін і Чонгук.
Аналітики розглядають повернення гурту як позитивний сигнал не лише для HYBE, але й для всього розважального сектора Південної Кореї. Зокрема, це може ще більше поширити культуру K-pop.
Поки що плани BTS тримають у таємниці, однак найімовірніше, що до кінця 2025 року вийде новий музичний альбом. А вже потім буде світовий концертний тур — один з потенційно найкасовіших в історії.
Попередній тур BTS, що називався Love Yourself: Speak Yourself, зібрав понад $200 мільйонів — навіть без глобального охоплення. А серія з чотирьох концертів Permission to Dance on Stage в Лос-Анджелесі у 2021 році принесла місту понад $100 мільйонів. Чотири шоу в Лас-Вегасі — понад $160 мільйонів завдяки туризму та суміжним витратам.
Як інструмент мʼякої сили BTS конкурує з Олімпійськими іграми та іншими всесвітніми спортивними подіями. Адже вони — один з рушіїв так званої «корейської хвилі» (hallyu), яка за останнє десятиліття докорінно змінила глобальну поп-культуру. Аналітики корейської компанії Hana Financial назвали BTS «стратегічним національним активом».
- Південнокорейський гурт BTS заснували у 2013 році, він складається із сімох учасників. За роки існування він став популярним у всьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів. А сам гурт — створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay і Halsey.