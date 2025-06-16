Повернення гурту BTS може вплинути на глобальну економіку і ВВП Південної Кореї. Ось як

Після майже трирічної перерви відомий південнокорейський гурт BTS повертається — і не лише в музичні чарти, але й у глобальні економічні процеси. Очікують, що це призведе до економічного зростання у країні.

Про це пише Quartz.

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Шестеро учасників гурту — Джин, Хосок, Намджун, Техьон, Чімін і Чонгук — уже завершили обовʼязкову військову службу. А сьомий учасник Юнгі повернеться до цивільного життя найближчими днями. Цьому радіють не тільки фанати гурту, але й інвестори, економісти та південнокорейські високопосадовці.

У 2019 році звіт Hyundai Research Institute оцінив внесок BTS в економіку Південної Кореї у понад $4,65 мільярда щорічно. Це еквівалентно внеску майже пів мільйона середньостатистичних корейських працівників. Дослідники врахували не лише продажі музичних альбомів і квитків на концерти, але й популяризацію туризму, корейських товарів і вивчення мови.

Коли BTS дали безкоштовний концерт у Пусані у 2022 році на підтримку заявки міста на Всесвітню виставку, подія зібрала понад 50 000 відвідувачів. За різними оцінками, це принесло місту понад $500 мільйонів прибутку. А світове турне після перерви може примножити ці цифри в кілька разів, зазначає Quartz.