Ще двоє учасників гурту BTS завершили службу в армії. Чекають на останнього — і повертаються на сцену

Двоє учасників південнокорейського K-pop гурту BTS повернулися з обовʼязкової військової служби — йдеться про Чіміна (Пак Чімін) і Чонґука (Чон Чонґук).

Про це пише південнокорейське видання Yonhap.

Співаки, одягнені у військову форму, привітали сотні фанатів на спортивному об’єкті в Йончхоні — місті, де розташований їхній військовий підрозділ. Натовп зустрів їх оплесками.

Чімін сказав: «Минуло досить багато часу з початку COVID-19, а потім і армії, тож дуже дякую, що зачекали на нас. Я думаю, ми можемо продовжувати малювати ту картину, яку ми собі уявляли, і ми підготуємось і покажемо вам ще кращу сторону себе». Він додав, що армія — нелегке місце, і він буде вдячний, якщо побачивши десь поруч солдата, фанати групи хоча б скажуть йому тепле слово.

Цього тижня четверо учасників BTS завершили службу. Двоє повернулися ще минулого року, а останній учасник — SUGA, який проходить альтернативну службу як соціальний працівник, завершить її пізніше у червні.

За даними Корейського інституту культури та туризму, до обовʼязкової військової служби BTS щорічно генерував понад 5,5 трильйона вон ($4 мільярди) економічного впливу. Це приблизно 0,2% від загального ВВП Південної Кореї.

Південнокорейський гурт BTS заснували у 2013 році, він складається із сімох учасників. За роки існування він став популярним у всьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів. А сам гурт — створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay і Halsey.

Автор: Олександр Булін