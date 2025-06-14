У Берліні невідомі спитали українця про національність і напали з ножем

У Берліні 14 червня невідомі напали з ножем на українця, почувши, що він розмовляє українською мовою та спитавши про національність.
Про це повідомляє поліція міста.
Двоє невідомих підійшли до 51-річного українця, коли той зранку вигулював собаку в парку Юнґфернгайде і давав йому команди українською.
Вони запитали чоловіка про національність. Після відповіді, що він українець, один з невідомих нібито вдарив його ножем у живіт. Нападники втекли.
Постраждалий зараз у лікарні — його життю нічого не загрожує. Правоохоронці розслідують цю справу.
- У Німеччині не вперше нападають на українців, такі випадки непоодинокі. Наприклад, 10 лютого 2024 року в місті Оберхаузен підлітки напали з ножами на двох українських баскетболістів — Володимира Єрмакова й Артема Козаченка. 17-річний Єрмаков від отриманих травм загинув майже одразу, а 18-річний Козаченко — через 10 днів. До увʼязнення засудили чотирьох підлітків. Двох — на 10 років, ще двох — на вісім з половиною.
- У червні 2024 року у німецькому Франкфурті 19-річний афганець напав з ножем на 41-річну українку. Жінка отримала важкі поранення.