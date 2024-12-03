Вбивство українських баскетболістів у Німеччині. Суд виніс вирок підозрюваним

Німецький регіональний суд Ессена засудив до увʼязнення чотирьох підлітків, яких визнали винними у вбивстві українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка. Двох — на 10 років, ще двох — на вісім з половиною.

Про це повідомляють BR24 та WDR.

Раніше прокуратура припускала, що українських спортсменів могли вбити саме через походження і національність, однак суд зазначив, що німецькі підлітки не мали ксенофобського мотиву вбивства. Їм «не потрібна причина, щоб когось убити», зазначили в суді.

Суд постановив, що четверо підлітків напали з ножами та кийками на двох українців. Тоді підсудним було від 14 до 16 років. Двоє з них є громадянами Німеччини, а двоє — Сирії.

Вироки ще не набули чинності. Адвокати фігурантів справи оскаржуватимуть їх.

Підсудні просили вибачення у батьків вбитих українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка. Але батьки одного з українців заявили, що ніколи не переживуть смерть сина і навіть вирок не допоможе.

Усі обвинувачені в нападі раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Зокрема, 15-річний німецько-турецький школяр Мерт В. причетний до десяти пограбувань, двох крадіжок, двох злочинів, повʼязаних із наркотиками, і до одного випадку сексуальних домагань. При цьому засуджували його лише раз — до покарання у вигляді 100 годин виправних робіт і кількох тижнів утримання під вартою.

На рахунку іншого фігуранта справи, 14-річного сирійця, 13 пограбувань, дві крадіжки, три випадки сексуальних домагань і опір правоохоронцям. Ще одного сирійця звинувачували в девʼяти пограбуваннях і двох нападах.

Останнього фігуранта, 15-річного німця грецького походження Іліаса Г., звинувачували в чотирьох пограбуваннях і двох випадках нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Що передувало

Увечері 10 лютого цього року на вулиці німецького міста Оберхаузен підлітки напали з ножами на двох українських баскетболістів — Володимира Єрмакова й Артема Козаченка.

17-річний Єрмаков від отриманих травм загинув майже одразу, а Козаченка доставили до лікарні у важкому стані. Дещо згодом повідомили, що Артем іде на поправку, але ця інформація виявилася передчасною. Козаченко помер у реанімації 20 лютого.

Спочатку німецька поліція затримала 15-річного німецько-турецького школяра, підозрюваного в нападі на українців. Він уже відомий правоохоронцям через кілька нападів і розбой. 16 лютого затримали ще трьох підлітків, підозрюваних у вбивстві українців: 14-річного німця грецького походження з міста Герне, а також 14-річного і 15-річного сирійців, обидва з Гельзенкірхена.

У серпні розпочався суд у цій справі.