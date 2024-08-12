У Німеччині почався суд у справі про вбивство українських підлітків-баскетболістів в Оберхаузені

У районному суді Ессену (Німеччина) розпочався судовий процес у справі про вбивство двох молодих українських баскетболістів.

Про це пишуть WDR і Focus.

На лаві підсудних — четверо підлітків віком 14—16 років. Двоє з них є громадянами Німеччини, а двоє — Сирії. Їх звинувачують у навмисному вбивстві.

Усі обвинувачені в нападі раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Зокрема, 15-річний німецько-турецький школяр Мерт В. причетний до десяти пограбувань, двох крадіжок, двох злочинів, повʼязаних із наркотиками, й до одного випадку сексуальних домагань. При цьому засуджували його лише раз — до покарання у вигляді 100 годин виправних робіт і кількох тижнів утримання під вартою.

На рахунку іншого фігуранта справи, 14-річного сирійця, 13 пограбувань, дві крадіжки, три випадки сексуальних домагань і опір правоохоронцям. Ще одного сирійця звинувачували в девʼяти пограбуваннях і двох нападах.

Останнього фігуранта, 15-річного німця грецького походження Іліаса Г., звинувачували в чотирьох пограбуваннях і двох випадках нанесення тяжких тілесних ушкоджень.