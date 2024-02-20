У Німеччині помер другий український баскетболіст, який зазнав ножового нападу

У Німеччині помер другий баскетболіст, який зазнав ножового нападу з боку підлітків у місті Обергаузені. За життя Артема Козаченка довго боролись німецькі лікарі, але врятувати 18-річного хлопця не вдалося. Раніше від отриманих поранень майже на місці загинув його товариш Володимир Єрмаков.

Про це повідомляє баскетбольний клуб ART Giants, за який виступали хлопці.

Увечері 10 лютого на вулиці німецького міста Обергаузен підлітки напали з ножами на двох українських баскетболістів — Володимира Єрмакова й Артема Козаченка.

17-річний Єрмаков від отриманих травм загинув майже одразу, а Козаченка доставили до лікарні у важкому стані. Дещо згодом повідомили, що Артем іде на поправку, але ця інформація виявилася передчасною. Сьогодні Козаченко помер у реанімації.

Спочатку німецька поліція затримала 15-річного німецько-турецького школяра, підозрюваного в нападі на українців. Він уже відомий правоохоронцям через кілька нападів і розбой. 16 лютого затримали ще трьох підлітків, підозрюваних у вбивстві українців: 14-річного німця грецького походження з міста Герне, а також 14-річного і 15-річного сирійців, обидва з Гельзенкірхена.