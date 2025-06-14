У Києві одночасно провели Марш рівності та Марш традицій

У суботу, 14 червня в центрі Києва відбулися Марш рівності та Марш традицій. Правоохоронці слідкували за дотриманням порядку на обох акціях.

Про це повідомляє «Суспільне».

Ідея Маршу рівності громадської організації «КиївПрайд» — підтримка представників ЛГБТ-спільноти та захист їхніх прав. Організатори маршу кажуть, що хотіли, зокрема, привернути уваги до проблем трансгендерних людей. Участь у марші брали українські ветерани, також помітили солістку музичного гурту Kazka Олександру Заріцьку.

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Одночасно на Майдані Незалежності пройшла «Хода на захист сімʼї, дітей та України», яку організувала ГО «Всі разом». Її представники, як стверджується, виступають за право захищати традиційні українські цінності.

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У звʼязку з проведенням двох заходів зранку суботи в Києві тимчасово закривали станцію метро «Театральна», також обмежували рух у центрі міста.