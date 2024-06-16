У Києві вперше за час повномасштабної війни пройшов Марш рівності

У Києві після двох років перерви пройшов Марш рівності. Близько 500 людей пройшли колоною від метро «Театральна» приблизно сто метрів. Акція тривала не довше за 20 хвилин.

До маршу долучилися активісти, військові, народні депутати і посли країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Швеції.

Посол Великої Британії Мартін Гарріс зазначив, що питання захисту ЛГБТ-спільноти є частиною сфери захисту прав людини.

«Марш рівності — можливість привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Нам потрібна правова підтримка. Ми воюємо на рівні з усіма, але ми не знаємо, що з нашими коханими. Якщо з ними щось трапиться, якщо вони потрапляють до лікарні або в полон, ми не можемо їх відвідати, або подати в розшук. Ми живі люди з живими проблемами. У будь-якому суспільстві до 10% представники ЛГБТК-спільноти. Так само в армії», — сказав учасник акції, ветеран війни Дмитро.

Водночас на Хрещатику з’явилися люди, які організували свою акцію «за традиційні цінності».

Вони намагалися добігти до місця проведення маршу, втім, не встигли.