Швеція витрачатиме 5% ВВП на оборону — це нова ціль НАТО

Швеція виконає нову ціль НАТО щодо витрат на оборону — 5% від ВВП. Хоча на початку поточного року швецький уряд зобовʼязався до 2030 року витрачати на оборону 3,5% свого економічного обсягу.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає Bloomberg.

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Швеція, яка приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року і є найновішим членом блоку, офіційно заявить про таку ціль після саміту Альянсу цього місяця в Гаазі.

Bloomberg пише, що очікують, що саме на саміті в Гаазі країни НАТО домовляться про витрати у щонайменше 3,5% валового внутрішнього продукту на основні військові потреби та ще у 1,5% на ширші витрати на інфраструктуру, повʼязану з безпекою. Видання зазначає, що це буде спробою заспокоїти президента США Дональда Трампа, який вимагав від європейських союзників різко збільшити витрати.

«Це той момент, коли Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону», — сказав Крістерссон журналістам на пресконференції, назвавши 5% «новою амбітною метою».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що країни зможуть досягти витрат на оборону на рівні 5% ВВП. Але на спільній пресконференції з Крістерссоном у Стокгольмі заявив журналістам, що терміни «залишаються предметом консультацій».

Bloomberg писав, що офіс генерального секретаря Рютте поширив пропозицію, де йшлося про 2032 рік як крайній термін. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 12 червня заявив, що десятиліття було б розумним терміном для досягнення нарощування. Інші члени Альянсу закликали пришвидшити дії.