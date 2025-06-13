Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО. Він призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.
Відповідні укази № 407/2025 та № 408/2025 оприлюднили на сайті президента.
Звільнення попередньої посадовиці та призначення на її місце Гетьманчук відбулося в пʼятницю, 13 червня.
Відомо, що Зеленський призначив Наталю Галібаренко головою місії України при НАТО у 2021 році. До цього з 2014 по 2015 рік вона обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ, з 2015 по 2020 рік — посаду посла України у Великій Британії.
Альона Гетьманчук — засновниця та директорка Центру «Нова Європа», позаштатний старший аналітик Євразійського центру Atlantic Council. За даними Центру «Нова Європа», Гетьманчук є авторкою аналітичних статей у New York Times, Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza тощо.
- Місія України при НАТО — дипломатичне представництво, засноване для забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі в Раді євроатлантичного партнерства, а також для реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в 1997 році.