Зеленський призначив головою місії України при НАТО експосла у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський призначив Наталю Галібаренко головою Місії України при НАТО.

Про це йдеться у відповідному указі.

Галібаренко — український дипломат, з 2014 по 2015 рік обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ, з 2015 по 2020 рік — посаду посла України у Великій Британії.

Місія України при НАТО — дипломатичне представництво, засноване для забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі в Раді євроатлантичного партнерства, а також для реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в 1997 році.