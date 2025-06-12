Reuters: Більшість країн G7 готові знизити стелю на російську нафту без участі США

Більшість країн «Групи семи» (G7) готові діяти самостійно й знизити цінову стелю на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить не підтримувати це рішення.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Лідери країн G7 мають зустрітися 15—17 червня в Канаді, де вони обговорюватимуть механізм цінової стелі, впроваджений наприкінці 2022 року.

Європейський Союз і Велика Британія кілька тижнів наполягають на зниженні стелі після падіння світових цін на нафту, яке зробило нинішній ліміт у $60 майже неактуальним. За словами джерел, ЄС і Велика Британія готові очолити процес зниження ціни, отримавши підтримку від інших європейських країн G7 та Канади.

Водночас США поки що не визначилися, а позиція Японії залишається невідомою.

«Європейські країни просувають ідею знизити цінову стелю на нафту з $60 до $45. Є позитивні сигнали з боку Канади, Британії та, можливо, Японії. Ми скористаємося самітом G7, щоб спробувати переконати США», — зазначив один зі співрозмовників.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден і 31 капітана, що належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

8 січня 2025 року стало відомо, що китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти у східній китайській провінції Шаньдун. Порти цієї компанії є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російські танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.