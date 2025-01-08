Reuters: Найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів тіньового флоту Росії

Компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних трейдерів.

Shandong Port Group контролює великі порти на східному узбережжі Китаю, які є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

Минулого року провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% імпорту Китаю.

Згідно з рішенням компанії, «тіньовим танкерам», які потрапили під санкції, з 6 січня заборонено швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції.

Санкції для «тіньових» танкерів торкнуться, зокрема, Циндао, який є пʼятим за обсягом вантажів портом КНР, а також портів Жічжао і Яньтай.

Раніше джерела Reuters повідомляли, що адміністрація Байдена планує накласти санкції на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7 («Групи семи»), а також Австралія та Європейський Союз ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.