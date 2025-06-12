Голова американського МОЗ призначив вісім нових членів Комітету з питань вакцин. Дехто з них критикує щеплення

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді — молодший призначив вісьмох нових членів Консультативного комітету з питань імунізації (ACIP). Напередодні він звільнив усіх 17 попередніх учасників.

Про це повідомляє Axios.

ACIP є зовнішнім експертним органом, який надає рекомендації Центрам з контролю і профілактики захворювань (CDC). Його поради мають вплив на рішення страхових компаній стосовно покриття витрат на вакцинацію.

Кеннеді заявив, що нові призначенці віддані доказовій медицині. Однак дехто з них раніше висловлювався проти щеплень від COVID-19 чи виражав занепокоєння з приводу мРНК-вакцин, пише медіа.

Деякі нові члени комітету також підписували «Грейт-Баррінгтонську декларацію». Ця петиція закликала дозволити поширення коронавірусу серед молодих і здорових людей, щоб швидше досягти колективного імунітету. Підхід жорстко розкритикували експерти.

Новими членами ACIP стали:

Мартін Куллдорф — біостатистик, колишній член підгрупи ACIP з безпеки вакцин і один зі співавторів «Грейт-Баррінгтонської декларації». Його звільнили з Гарварду за відмову вакцинуватися проти COVID-19.

Роберт Малоун — лікар-науковець і біохімік, який зробив ранній внесок у технологію мРНК-вакцин. Газета The New York Times назвала його «зіркою дезінформації» через поширення фейків про коронавірус і мРНК-препарати, включно з ідеєю, що він нібито є винахідником цієї технології.

Коді Мейснер — професор педіатрії в Медичній школі Гайзела при Дартмуті, раніше був радником і CDC, і FDA. Підписант «Грейт-Баррінгтонської декларації». Був співавтором колонки, у якій під час пандемії виступав проти носіння масок дітьми.

Ретсеф Леві — професор досліджень операцій у MIT. Критик мРНК-вакцин. У 2023 році закликав у соцмережах «негайно припинити їх використання».

Вікі Пебсворт — медсестра, докторка наук у галузі громадського здоров’я. Станом на 2022 рік — член ради Національного центру з питань вакцин, організації з антивакцинаторською репутацією. Публічно розповідала про тривалі проблеми зі здоров’ям у свого сина після вакцинації у 15 місяців.

Джозеф Хібблен — психіатр і нейробіолог, багато років працював у NIH. Досліджує переважно харчування і здоров’я мозку.

Майкл Росс — клінічний професор акушерства й гінекології в Університеті Джорджа Вашингтона та Університеті Вірджинії.

Джеймс Пагано — лікар невідкладної медицини, має ліцензії у Флориді та Каліфорнії.

Звістка про оновлений склад Консультативного комітету викликала занепокоєння у медичній спільноті. Деякі фахівці вважають, що новий склад комітету надто скептичний щодо щеплень.

«Цілком можливо, що деякі з них — неупереджені люди. Але інші — просто неймовірні противники вакцинації. Вони точно не підходитимуть до цієї роботи з добросовісними намірами», — переконана вірусологиня Анжела Расмуссен.