У США вагітним жінкам і здоровим дітям більше не рекомендуватимуть вакцинуватися від COVID-19

У Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Роберт Кеннеді — молодший.

«Суть у тому, що це — здоровий глузд і добра наука. Ми ще на крок ближче до виконання обіцянки [президента]: «Зробити Америку знову здоровою», — написав посадовець на своїй сторінці в X.

Кеннеді-молодший — відомий у США конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.