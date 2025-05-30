Голова американського МОЗ опублікував доповідь. Там він цитує дослідження, яких не існує, і критикує ліки

Міністр охорони здоровʼя США Роберт Кеннеді — молодший підготував доповідь під назвою «Зробімо Америку знову здоровою» (MAHA). Журналісти знайшли в ній низку неточностей.
Про це повідомляє Associated Press.
У звіті, оприлюдненому минулого тижня, посадовець різко критикує харчову систему Сполучених Штатів, пестициди й рецептурні препарати. У тексті Кеннеді-молодший закликає переглянути календар щеплень для дітей, стверджує, що вони отримують надмірне лікування і недоїдають.
В документі 72 сторінки тексту з посиланнями на сотні досліджень. Втім, як з’ясувало медіа NOTUS, деяких з них насправді не існує. За даними журналістів, щонайменше сім із понад 500 досліджень, на які посилається міністр, ніколи не були опубліковані.
Одна з науковиць підтвердила, що справді вивчала тривожність у дітей. Але вона не писала жодного звіту, згаданого в MAHA. Деякі відомості також були неправильно інтерпретовані — особливо ті, що стосувалися екранного часу, медикаментів і тривожності в неповнолітніх.
Крім того, документ Кеннеді-молодшого занепокоїв прихильників президента Дональда Трампа, зокрема фермерів: вони не згодні з різкою оцінкою пестицидів, які використовують на полях.
Білий дім відповів на зауваження щодо проблем у доповіді. Прессекретарка Керолайн Лівітт каже, що документ оновлять.
«Наскільки мені відомо, у звіті MAHA були технічні та форматувальні помилки, які вже виправляють. Але це не применшує значущості самої доповіді, яка, як ви знаєте, є однією з наймасштабніших у сфері охорони здоров’я, будь-коли представлених федеральним урядом», — розповіла вона журналістам.
Лівітт наголосила, що Білий дім «повністю довіряє» Роберту Кеннеді — молодшому. Представник МОЗ Ендрю Ніксон у письмовому коментарі додав, що «мінімальні помилки в посиланнях та форматуванні вже виправлено».
- Раніше міністр охорони здоровʼя США анонсував, що вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей. Він назвав це «здоровим глуздом і доброю наукою».
- Кеннеді-молодший — відомий американський конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.
- Раніше міністр охорони здоровʼя США опублікував світлини, на яких він разом з онуками купається в струмку Рок-Крік у Вашингтоні, округ Колумбія. Ця водойма сильно забруднена, адже слугує каналом для стічних вод.