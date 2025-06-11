Російський удар по Харкову: кількість загиблих зросла до трьох

Армія Росії обстріляла житлові квартали Харкова вночі 11 червня. Кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомляють Харківська обласна прокуратура, Національна поліція України, Офіс генерального прокурора і голова Харківської ОДА.

За даними прокуратури, окупанти вдарили по місту щонайменше 17 БпЛА, попередньо, «Герань-2». Пошкоджень зазнали тролейбусне депо, приватні та кілька багатоквартирних житлових будинків.

Станом на зараз відомо про 64 постраждалих. Серед них — девʼятеро дітей від 2 до 15 років. Госпіталізовані 11 постраждалих, одна людина у важкому стані. Серед госпіталізованих — троє дітей віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Троє жителів міста загинули. На місці трагедії загинули 66-річний чоловік і 47-річна жінка. Вранці від отриманих опіків в лікарні помер 65-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу.

Автор: Олександр Булін