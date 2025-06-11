Вночі Росія обстріляла Харків щонайменше 17 «шахедами» — двоє людей загинули

Вночі 11 червня армія РФ обстріляла Харків дронами типу Shahed. Відомо про двох жертв і понад 50 поранених, серед них є діти.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти били по багатоквартирних і приватних житлових будинках у Слобідському та Основ’янському районах міста. Влучили в п’ятиповерхівку, там спалахнула пожежа з третього до останнього поверху. Фіксували влучання у приватні будинки, вони теж горіли, під завалами можуть бути люди.

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Близько 01:00 Ігор Терехов повідомляв, що в п’ятиповерхівці палають понад 15 квартир. За даними Ситуаційного центру Харкова, за ніч росіяни завдали по місту щонайменше 17 ударів БпЛА. Поранені 54 людини, серед них семеро дітей, каже Олег Синєгубов.

Пошкоджені дитячі майданчики, підприємства і громадський транспорт, зокрема тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі обʼєкти, а також помешкання й автівки містян, деінде потрощило вікна.