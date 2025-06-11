Експерти, призначені ООН, закликали Лондон переглянути угоду про передачу Маврикію архіпелагу Чагос

Панель експертів ООН закликала Велику Британію переглянути угоду про повернення архіпелагу Чагос Маврикію. Експерти вважають, що вона не гарантує прав чагосців.

Про це повідомляє BBC.

Документ, укладений 22 травня, передбачає повернення суверенітету над групою островів в Індійському океані Маврикію. Водночас Лондон зберігає право утримувати військову базу на найбільшому острові під назвою Дієго-Гарсія.

Однак така угода не гарантує чагосцям права повернення на свою батьківщину. Висновку дійшла панель з чотирьох фахівців, призначена Радою ООН з прав людини. Вони не є співробітниками ООН і діють незалежно.

До підписання документа дві жінки, які живуть у Сполученому Королівстві й народилися на Дієго-Гарсії, подали терміновий судовий позов з вимогою призупинити угоду. Лондон закликали зробити це й укласти нові домовленості.

«Угода не містить положень, які б сприяли доступу чагосців до культурно значущих місць на Дієго-Гарсії, а також захисту і збереженню їхньої унікальної культурної спадщини», — додали експерти.

Речник Міністерства закордонних справ Великої Британії заявив, що угоду між європейською державою і Маврикієм «вітали міжнародні організації, включно з генеральним секретарем ООН».

Представниця Консервативної партії Дейма Пріті Пател зазначила, що її політсила «від самого початку попереджала, що ця угода невигідна як для британських платників податків, так і для чагоського народу».

«Саме тому я внесла до парламенту законопроєкт, який заблокує [документ] і змусить уряд звернутися до людей, яких напряму стосується його рішення про здачу островів», — каже вона.

Парламент Сполученого Королівства — Палата громад і Палата лордів — має час до 3 липня, щоб ухвалити резолюцію проти ратифікації угоди.