Кількість загиблих у Сумах зросла до 6 через російський удар по місту

Армія Росії обстріляла Суми вранці 3 червня — сьогодні, 10 червня, у лікарні загинув 17-річний хлопець, який постраждав від обстрілу того дня. Кількість жертв зросла до шести.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Майже тиждень лікарі боролися за життя хлопця. Григоров висловив співчуття родині загиблого.

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Російські окупанти атакували місто з ракетних систем залпового вогню. Було принаймні пʼять влучань, під вогнем був, зокрема, центр Сум. Один зі снарядів влучив у жваву дорогу, коли люди їхали у справах. По медичну допомогу зверталися 30 людей, з них троє дітей. 3 і 4 червня оголошували Днями жалоби в Сумах.