France Info: Компанія Renault вироблятиме дрони в Україні

Французький автомобільний концерн Renault буде виробляти безпілотники в Україні.
Про це повідомляє радіо France Info з посиланням на джерела.
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив 6 червня, що «великий французький виробник автомобілів» вироблятиме дрони в Україні, не уточнюючи, яка саме компанія.
France Info зʼясувало, що йдеться про автомобільного гіганта Renault. Автовиробник має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні, і розгорнути виробничі лінії за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.
У коментарі для France Info компанія Renault підтвердила, що з нею звʼязувався уряд, але заявила, що «на цьому етапі жодного рішення не ухвалено».
Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії — більш ніж через три роки після початку війни в Україні — і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість.
- З безпілотниками Україні допомагають і Нідерланди, які інвестують €700 мільйонів у виробництво БпЛА, а частину грошей спрямують в українську оборонну промисловість.
- А Велика Британія 4 червня оголосила, що інвестує рекордні £350 мільйонів ($444,5 мільйона) цього року, щоб вдесятеро наростити кількість переданих Україні дронів — до 100 тисяч.