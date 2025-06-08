Зеленський підтвердив, що США перенаправили своїм силам на Близькому Сході ракети, які мала отримати Україна

США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які призначалися для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News.

Він розповів, що за адміністрації Джо Байдена Україна і тодішній міністр оборони США Ллойд Остін домовились про передачу Україні 20 тисяч ракет для боротьби з безпілотниками Shahed.

«Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці (анонс інтервʼю зʼявився 7 червня) мій міністр оборони сказав мені, що США перекинули їх на Близький Схід», — зазначив Зеленський.

Раніше цього тижня цю ж інформацію оприлюднило видання The Wall Street Journal. Медіа писало, що міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російськими дронами.