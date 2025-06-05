WSJ: США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти ракет для ППО, які мала отримати Україна

Адміністрація президента США Дональда Трампа переспрямовує американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російськими дронами.

Про це пише The Wall Street Journal.

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У службовій записці міністр оборони США Піт Гегсет уповноважив підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори Військово-повітряним силам США, хоча їх закупили для України.

У раніше неоприлюдненому повідомленні Пентагон поінформував Комітет Сенату з питань Збройних сил, що потреба військових США в цих підривниках є «невідкладним питанням, визначеним міністром оборони».

Рішення відправити підривники Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Українські військовослужбовці використовували підривники ракет в наземних системах ППО для боротьби з російськими дронами. Пентагон підкреслював їхню ефективність. Ключовий компонент — підривник близької дії, який активує вибух, коли ракета наближається до дрона.

Повітряні сили США адаптували ракети таким чином, щоб їх могли запускати F-16 і F-15E проти дронів. Система дешевша за ракети класу «повітря — повітря» Sidewinder та AMRAAM. Нещодавно Центральне командування США опублікувало фото F-15E з цими ракетними блоками.