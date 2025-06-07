NYT: Росія вважає Китай противником, зацікавленим у територіях на Далекому Сході

Публічно лідер РФ Володимир Путін каже, що дружба Росії та Китаю непохитна, а їхнє стратегічне військове й економічне співробітництво переживає золотий вік. Водночас секретний розвідувальний підрозділ ФСБ вважає китайців противниками, зацікавленими в російських територіях на Далекому Сході.
Про це пише The New York Times, посилаючись на внутрішні документи російської спецслужби.
Журналісти NYT отримали у своє розпорядження восьмисторінковий документ, який підготував 7-й відділ департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Раніше про цей підрозділ не було відомо — він відповідає за протидію шпигунству з боку Китаю та інших країн Азії.
Документ злила хакерська група Ares Leaks. Достовірно підтвердити його автентичність неможливо, проте представники шістьох західних спецслужб, яким журналісти показали звіт ФСБ, заявили, що він справжній. Ця доповідь дає найбільш повне уявлення про те, як російська контррозвідка ставиться до Китаю. Імовірно, документ — це чернетка. Він не датований, але зі змісту випливає, що написаний наприкінці 2023-го або на початку 2024 року.
Автори внутрішнього документа ФСБ заявили, що Китай становить серйозну загрозу для безпеки Росії, оскільки все частіше намагається вербувати російських шпигунів. Пекін також прагне отримати секретні військові технології, для чого привертає до себе незадоволених російських учених, стежить за діями російських військових під час війни в Україні, а ще готується висунути територіальні претензії Росії та шпигує в Арктиці.
У документі йдеться про те, що між Росією і Китаєм триває «напружена розвідувальна боротьба, яка динамічно розвивається». За три дні до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року ФСБ затвердила нову програму контррозвідки «Антанта-4», покликану протидіяти китайському шпигунству.
Зі звіту ФСБ випливає, що Китай скористався тим, що Росія спрямувала майже всі свої військові та розвідувальні ресурси в Україну. Китайські розвідники активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до російської влади.
Щоб перешкодити цьому, російська спецслужба доручила співробітникам «запобігти передачі важливої стратегічної інформації китайцям», і особисто говорити з росіянами, які тісно співпрацюють з Пекіном. Росіян попереджають про те, що Китай намагається скористатися Росією і отримати результати передових наукових досліджень. А ФСБ також наказала співробітникам «постійно накопичувати інформацію про користувачів» китайського месенджера WeChat, зокрема, зламуючи телефони обʼєктів шпигунства та аналізуючи дані за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Китай і Росія не довіряють одне одному, випливає з документа ФСБ. У ньому йдеться про те, що Китай перевіряє своїх агентів на детекторі брехні після того, як вони повертаються з Росії, посилено контролює 20 тисяч російських студентів у китайських ВНЗ і намагається вербувати як потенційних шпигунів росіян, що в шлюбі з китайцями.
Деякі вчені в Китаї підтримують ідею висунути Росії територіальні претензії, йдеться у звіті ФСБ. У ньому стверджується, що Китай шукає сліди «стародавніх китайських народів» на російському Далекому Сході — можливо, для того, щоб вплинути на місцеве населення, яке прихильно ставиться до Китаю. ФСБ наказала співробітникам викривати «реваншистські» дії і не дозволяти Китаю використовувати російських учених і архівні фонди для досліджень.
Співробітники ФСБ, випливає зі звіту, намагаються стримати ризики, повʼязані з розвідкою Китаю, не спричиняючи «негативних наслідків для двосторонніх відносин». Офіцерам рекомендували уникати публічних «згадок про китайські спецслужби як про потенційного противника». У документі наголошується, що перш ніж вживати будь-яких делікатних заходів, співробітники ФСБ мають отримати схвалення від вищого керівництва спецслужби.
Попри це Росія прагне зберегти партнерські стосунки з Китаєм. Тож російська контррозвідка має діяти обережно, щоб не погіршити відносини Москви з Пекіном. Офіцерів попереджають уникати будь-яких публічних згадок китайських спецслужб як потенційного ворога.
Участь Китаю у війні проти України
З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.
Президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.
В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.
Тоді Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.
17 квітня Зеленський заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію. У Китаї ці слова назвали «безпідставними».