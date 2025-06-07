NYT: Росія вважає Китай противником, зацікавленим у територіях на Далекому Сході

Публічно лідер РФ Володимир Путін каже, що дружба Росії та Китаю непохитна, а їхнє стратегічне військове й економічне співробітництво переживає золотий вік. Водночас секретний розвідувальний підрозділ ФСБ вважає китайців противниками, зацікавленими в російських територіях на Далекому Сході. Про це пише The New York Times, посилаючись на внутрішні документи російської спецслужби. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Журналісти NYT отримали у своє розпорядження восьмисторінковий документ, який підготував 7-й відділ департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Раніше про цей підрозділ не було відомо — він відповідає за протидію шпигунству з боку Китаю та інших країн Азії. Документ злила хакерська група Ares Leaks. Достовірно підтвердити його автентичність неможливо, проте представники шістьох західних спецслужб, яким журналісти показали звіт ФСБ, заявили, що він справжній. Ця доповідь дає найбільш повне уявлення про те, як російська контррозвідка ставиться до Китаю. Імовірно, документ — це чернетка. Він не датований, але зі змісту випливає, що написаний наприкінці 2023-го або на початку 2024 року. Автори внутрішнього документа ФСБ заявили, що Китай становить серйозну загрозу для безпеки Росії, оскільки все частіше намагається вербувати російських шпигунів. Пекін також прагне отримати секретні військові технології, для чого привертає до себе незадоволених російських учених, стежить за діями російських військових під час війни в Україні, а ще готується висунути територіальні претензії Росії та шпигує в Арктиці.

У документі йдеться про те, що між Росією і Китаєм триває «напружена розвідувальна боротьба, яка динамічно розвивається». За три дні до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року ФСБ затвердила нову програму контррозвідки «Антанта-4», покликану протидіяти китайському шпигунству. Зі звіту ФСБ випливає, що Китай скористався тим, що Росія спрямувала майже всі свої військові та розвідувальні ресурси в Україну. Китайські розвідники активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до російської влади. Щоб перешкодити цьому, російська спецслужба доручила співробітникам «запобігти передачі важливої стратегічної інформації китайцям», і особисто говорити з росіянами, які тісно співпрацюють з Пекіном. Росіян попереджають про те, що Китай намагається скористатися Росією і отримати результати передових наукових досліджень. А ФСБ також наказала співробітникам «постійно накопичувати інформацію про користувачів» китайського месенджера WeChat, зокрема, зламуючи телефони обʼєктів шпигунства та аналізуючи дані за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Російські силовики біля штаб-квартири ФСБ у Москві. Shutterstock

Китай і Росія не довіряють одне одному, випливає з документа ФСБ. У ньому йдеться про те, що Китай перевіряє своїх агентів на детекторі брехні після того, як вони повертаються з Росії, посилено контролює 20 тисяч російських студентів у китайських ВНЗ і намагається вербувати як потенційних шпигунів росіян, що в шлюбі з китайцями. Деякі вчені в Китаї підтримують ідею висунути Росії територіальні претензії, йдеться у звіті ФСБ. У ньому стверджується, що Китай шукає сліди «стародавніх китайських народів» на російському Далекому Сході — можливо, для того, щоб вплинути на місцеве населення, яке прихильно ставиться до Китаю. ФСБ наказала співробітникам викривати «реваншистські» дії і не дозволяти Китаю використовувати російських учених і архівні фонди для досліджень.