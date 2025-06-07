Медіа: Трамп назвав Маска «затятим наркоманом» і не хоче миритися після суперечки

Президент США Дональд Трамп «пригнічений» через сварку зі своїм колись близьким соратником Ілоном Маском. Намагаючись пояснити поведінку мільярдера, Трамп називав його «затятим наркоманом» у приватних розмовах.
Про це пише The Washington Post.
Трамп намагався розібратися в позиції Маска, обдзвонюючи спільних знайомих і розпитуючи, що з ним сталося.
Представники Білого дому заявили газеті, що занепокоєння Трампа з приводу вживання наркотиків Маском стало одним із чинників, що віддалили їх один від одного. Водночас Трамп був стриманішим після сварки, ніж цього очікували його близькі та радники. Після сварки з Маском Трамп закликав їх не підливати масла у вогонь, кажуть джерела газети. Зокрема, сказав віцепрезиденту Джей Ді Венсу бути обережним у своїх публічних висловлюваннях щодо ситуації з Маском.
У телефонному інтервʼю NBC News Трамп пригрозив Маску «серйозними наслідками», якщо той після сварки почне спонсорувати демократів.
«Якщо він це зробить, йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться понести дуже серйозні наслідки, якщо він це зробить», — сказав Трамп, не уточнюючи, які саме наслідки має на увазі.
Президент США зазначив, що не збирається поновлювати стосунки з Маском після публічної сварки. І звинуватив мільярдера у неповазі до посади президента, вважаючи це неприйнятним. На запитання, чи вважає він, що його партнерство з Маском закінчене, Трамп відповів: «Я б припустив, що так».
Крім цього, Трамп прокоментував звинувачення з боку Маска в тому, що він нібито згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах.
«Це називається «стара новина», це була стара новина, про яку говорили роками. Навіть адвокат Епштейна сказав, що я не маю до цього жодного стосунку. Це стара новина», — сказав Трамп. Примітно, що Маск видалив пост, у якому звинувачував Трампа.
- Ілон Маск і Дональд Трамп публічно посварилися після того, як мільярдер розкритикував «великий прекрасний законопроєкт» республіканців про податкові пільги, який збільшує дефіцит бюджету США. Під час сварки Трамп сказав, що Маск «набридав» йому на посаді, — а той заявив, що президент нібито є в списках Епштейна.