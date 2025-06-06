FT: Євросоюз може включити Росію до сірого списку з відмивання грошей. Це тягне посилені фінансові перевірки

Європейський Союз розглядає можливість внести Росію до свого сірого списку країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.
Про це пише Financial Times.
За словами посадовців Європейської комісії, за те, щоб додати Росію до сірого списку, виступають більшість членів Європарламенту. Але рішення поки що не ухвалили. Депутат Європарламенту від Німеччини Маркус Фербер, який координує економічні питання в Європейській народній партії, стверджує, що є «величезна підтримка» включення Росії до сірого списку ЄС.
Включення до сірого списку завдає шкоди репутації країни. Усі фінансові установи в інших країнах зобов’язані застосовувати додаткові заходи обережності під час фінансових операцій, повʼязаних із компаніями чи громадянами цієї держави. Це ускладнює проведення платежів і веде до зростання витрат на обробку транзакцій.
Очікували, що нову версію списку ухвалять цього тижня. Але Єврокомісія, як пише FT, перенесла затвердження списку на початок наступного тижня, скасувавши його останньої миті з «адміністративних/процедурних причин». Водночас ухвалення такого списку потребує підтримки більшості членів Європарламенту, зазначає FT.
Додавання Росії, яка перебуває під санкціями ЄС за вторгнення в Україну, можливо, дасть змогу переконати євродепутатів підтримати список, оскільки вони можуть лише ухвалити або відхилити його загалом. Але не можуть вносити в нього будь-які зміни, пояснили представники різних фракцій Європарламенту.
Зазвичай сірий список ЄС відповідає аналогічному списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF) Більш рання версія європейського списку, з якою ознайомився FT, була «дзеркальним відображенням» останньої версії списку FATF.
- Росія входила до FATF із 2003 року, але у 2023-му, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, її членство призупинили. Відтоді FATF розглядала можливість внести Росію до чорного або до сірого списку країн, але щоразу відмовлялася від цього.