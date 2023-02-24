Міжнародна група з протидії відмиванню грошей призупинила членство росії

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії. Там зазначили, що вторгнення росії в Україну суперечить основним принципам організації.

Про це пише пресслужба FATF.

«Дії російської федерації неприпустимо суперечать основним принципам FATF, спрямованим на зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобовʼязань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. Враховуючи викладене, FATF ухвалила рішення призупинити членство російської федерації», — йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що росія все одно несе відповідальність за дотримання стандартів FATF і має виконувати фінансові зобовʼязання.

FATF — це міжурядова організація, яку заснували у 1989 році за ініціативи G7 для розробки політики протидії відмиванню коштів. Згодом її повноваження розширили до протидії фінансуванню тероризму. До складу FATF входять 37 країн і дві організації — Євросоюз та Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.

Хоча FATF і не має зобовʼязувальних рішень, її звіти та висновки впливають на світову фінансову систему і роботу інвесторів. Зокрема, організація веде так званий чорний список країн, які не співпрацюють із FATF і не борються з відмиванням коштів або можуть фінансувати тероризм. Таким державам украй важко залучати іноземні інвестиції.