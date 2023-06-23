Росія не потрапила до чорного та сірого списків Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) під час засідання у Парижі вирішила не додавати росію до чорного або сірого списку.
Про це йдеться у заяві організації.
«Агресивна війна російської федерації проти України продовжує суперечити принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи та зобовʼязанням щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Призупинення членства російської федерації продовжує діяти», — заявили у Міжнародній групі з протидії відмиванню грошей. Також FATF висловила співчуття народу України у звʼязку з війною.
У Міністерстві фінансів України раніше закликали інші країни підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до чорного списку. Наразі у чорному списку FATF перебувають Іран, Мʼянма та КНДР.
- FATF — це міжурядова організація, яку заснували у 1989 році за ініціативи G7 для розробки політики протидії відмиванню коштів. Згодом її повноваження розширили до протидії фінансуванню тероризму. До складу FATF входять 37 країн і дві організації — Євросоюз та Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.
- Хоча FATF і не має зобовʼязувальних рішень, її звіти та висновки впливають на світову фінансову систему і роботу інвесторів. Зокрема, організація веде так званий чорний список країн, які не співпрацюють із FATF і не борються з відмиванням коштів або можуть фінансувати тероризм. Таким державам украй важко залучати іноземні інвестиції.
- 24 жовтня 2022 року FATF додатково обмежила повноваження російської федерації, а також заборонила участь росії у регіональних групах як члена організації.
- 24 лютого 2023 року Міжнародна група з протидії відмиванню грошей призупинила членство росії.